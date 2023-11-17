Силовики прийшли з обшуком до псевдоволонтерів, які збирали гроші біля метро в Києві

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Правоохоронці прийшли з обшуками до фонду, який збирає гроші біля метро в Києві нібито на потреби військовим. Однак на вимогу активістів представники фонду не змогли надати звіти за збори.

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Прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження та перевіряє законність діяльності благодійного фонду.

Напередодні ветеран війни Олег Симороз повідомив, що біля станції метро «Героїв Дніпра» у Києві псевдоволонтери у військовій формі «збирають кошти на ЗСУ».

Поки Симороз перевіряв волонтерів, то виявив, що вони ніде не воювали, а вже за кілька хвилин до них підійшли тітушки з погрозами.

Пізніше приїхала поліція та ще кілька чоловіків, що намагалися «вирішити» ситуацію. Вже на ранок поліція повідомила, що почала перевірку діяльності благодійного фонду, від імені якого ці «волонтери» збирають донати. Їх підозрюють у шахрайстві. Симороз подякував правоохоронцям за реакцію, але наголосив, що громадськість чекає на підозри для цих людей.

У четвер, 16 листопада, соцмережами поширилося відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових.

Зрештою до відділку доставили п’ятьох представників благодійного фонду. Подію кваліфікували як шахрайство. Вочевидь, мова йде про фонд «Врятуй рідну країну».

Ось так про відвідини однієї з точок цієї організації повідомив активіст та ветеран Симороз:

Вихід зі станції метро «Героїв Дніпра». Молодики по формі клянчать «донати на ЗСУ» готівкою у скриньку. По розмові з ними ми дізналися, що вони не служили та відповідно вони не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну, і враховуючи, що це готівка, то облікувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки.

За словами Олега, після «бесіди» із працівниками організації на місце приїхали «тітушки» та «рішали», які почали погрожувати як Олегу, так і іншим небайдужим громадянам. Зрештою, на місце прибула поліція та відкрила кримінальне провадження щодо діяльності фонду.