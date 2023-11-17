Офіс президента анонсував зустріч українських та американських зброярів

https://racurs.ua/ua/n189453-ofis-prezydenta-anonsuvav-zustrich-ukrayinskyh-ta-amerykanskyh-zbroyariv.html

Ракурс

6−7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази. Тема зустрічі: спільне виробництво зброї України зі США.

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Про зустріч зброярів двох країн повідомив 17 листопада голова Офісу президента України Андрій Єрмак. На ній зберуться представники американської та української промисловості, урядів для вивчення можливостей спільного виробництва зброї.

Єрмак означив ймовірні спільні продукти України та США: боєприпаси, системи ППО, дрони, РЕБ.

Він нагадав, що про спільне виробництво конкретних видів озброєння домовилися президенти СШа та України під час зустрічі у Вашингтоні на початку цього року.

У листопаді 2023 року під час нещодавнього візиту в США команди уряду та ОП також обговорили питання спільного виробництва озброєнь та проведення відповідної конференції. Вона стане продовженням Міжнародного форуму оборонної промисловості, що відбувся в Україні 29 вересня.