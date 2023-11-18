Наталія Гуменюк, фото: «АрміяInform»

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Захисники України продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області й закріплюються на вказаній ділянці.

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Про це сьогодні, 18 листопада, в ефірі національного телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Це складна ділянка на нашому напрямку, і робота там триває. Але вона не вся підлягає розголосу. Навіть за умов, що якусь частину ми вже змогли оприлюднити, — наголосила вона.

Є велика різниця у термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно, — додала Гуменюк.

За її словами, ворог намагається «компенсувати» успіхи ЗСУ, зокрема, використовує тактичну авіацію та дрони.

Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до тактичної авіації ще й безпілотні атаки, тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу «Шахед» і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика, — наголосила вона.

Джерело: «РБК-Україна»