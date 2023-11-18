Ракурсhttps://racurs.ua/
Загони «Шторм-Z» зазнають значних втрат на фронті. Фото:
Загони «Шторм-Z» зазнають значних втрат, але поповнюються смертниками — командуванняhttps://racurs.ua/ua/n189478-zagony-shtorm-z-zaznaut-znachnyh-vtrat-ale-popovnuutsya-smertnykamy-komanduvannya.htmlРакурс
Російські загони «Шторм» та «Шторм-Z» зазнають великих втрат на Таврійському напрямку.
.
Ці підрозділи росіяни кидають в атаку першими. У деяких загонах залишилося 10−15% особового складу від початкової кількості. Однак командування рф продовжує спроби формування нових подібних підрозділів, зокрема і на території країни-агресора. Про це речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі телемарафону.
Спікер командування наголосив, що по суті, солдати з цих загонів — це майбутні смертники.
За його словами, тим часом у Донецькій області все більше російських солдатів стають дезертирами. Дійшло до того, що їхнє керівництво використовує так звані загороджувальні загони.
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що з весни 2023 року «Шторм-Z» фактично перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та військовослужбовцями регулярних військ, притягнутими до дисциплінарної відповідальності. Цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні, проте вони неодноразово отримували накази наступати.
Загрузка...