Загони «Шторм-Z» зазнають значних втрат на фронті. Фото:

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Російські загони «Шторм» та «Шторм-Z» зазнають великих втрат на Таврійському напрямку.

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Ці підрозділи росіяни кидають в атаку першими. У деяких загонах залишилося 10−15% особового складу від початкової кількості. Однак командування рф продовжує спроби формування нових подібних підрозділів, зокрема і на території країни-агресора. Про це речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі телемарафону.

Спікер командування наголосив, що по суті, солдати з цих загонів — це майбутні смертники.

За його словами, тим часом у Донецькій області все більше російських солдатів стають дезертирами. Дійшло до того, що їхнє керівництво використовує так звані загороджувальні загони.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що з весни 2023 року «Шторм-Z» фактично перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та військовослужбовцями регулярних військ, притягнутими до дисциплінарної відповідальності. Цим підрозділам надають найнижчий пріоритет у матеріально-технічному та медичному забезпеченні, проте вони неодноразово отримували накази наступати.