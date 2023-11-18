На журналіста Михайла Ткача напали на Київщині. Фото:

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Ракурс

Напад на журналіста Михайла Ткача було здійснено невідомими на Київщині.

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У п’ятницю, 17 серпня, близько 23.20 журналісти працювали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин. Там знімальна група помітила, зокрема, й колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля самого ж ресторану було багато автомобілів. Про це 18 серпня повідомила «Українська правда».

Зазначається, що охорона одного з відвідувачів ресторану почала перешкоджати роботі журналістів, як помітила зйомку. Бодигарди почали світити дальність світлом джипа та заблокували авто медійників.

Сам Михайло Ткач розповів, що один з охоронців не лише здійснив удар по камері, але й вдарив його самого.

Я вийшов з автомобіля, повідомив, що я журналіст «Української правди». Охоронці почали мне блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені, — розповів він.

Джерело: «Українська правда»