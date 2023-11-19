The Washington Post: Ізраїль, ХАМАС та США «попередньо» домовилися про перемир'я

https://racurs.ua/ua/n189488-the-washington-post-izrayil-hamas-ta-ssha-poperedno-domovylysya-pro-peremyr-ya.html

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Як повідомляє The Washington Post, Ізраїль і ХАМАС за посередництва США досягли «попередньої» домовленості про перемир’я в секторі Газа. За умовами угоди, пауза у бойових діях триватиме п’ять днів, а палестинське угруповання звільнить десятки заручників.

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Шестисторінковий документ має на увазі, що звільнення заручників розпочнеться найближчими днями. Перші «п'ятдесят чи більше» заручників випускатимуть окремі невеликі групи кожні 24 години. Дотримання перемир’я «контролюватиметься з повітря». Пауза дозволить суттєво збільшити кількість гуманітарної допомоги — у тому числі палива, що постачається в Сектор Гази з Єгипту.

Представник посольства Ізраїлю у Вашингтоні заявив, що влада країни «не збирається» коментувати «жоден аспект ситуації із заручниками».

Припинення бойових дій покликане також дозволити значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги, включаючи паливо, що надходить з Єгипту.

За словами арабських та інших дипломатів, контури угоди були вироблені під час переговорів у Досі між Ізраїлем, США та ХАМАС, представленим катарськими посередниками. Однак досі залишалося незрозумілим, чи погодиться Ізраїль тимчасово призупинити наступ у Газі за наявності відповідних умов, повідомляє Washington Post.

Рішення про згоду на угоду дається Ізраїлю важко, сказала WP одна людина, знайома з ситуацією, яка, як і інші, говорила на умовах анонімності. Хоча на прем'єра Ізраїлю Нетаньяху чиниться сильний тиск усередині країни з метою повернути заручників додому, в Ізраїлі також чути голоси тих, хто вимагає від уряду не торгуватися за їхнє звільнення.

Згодом Едрієн Вотсон, прес-секретар Національної ради з безпеки при президенті США, заявила, що «угода ще не досягнута, але ми старанно працюємо, щоб її забезпечити».

Бойовики палестинського руху ХАМАС напали на Ізраїль 7 жовтня, вбивши понад 1,2 тис. осіб та взявши до заручників близько 240 осіб. Армія оборони Ізраїлю у відповідь на атаку почала завдавати авіаударів по сектору Газа, а потім розпочала наземну операцію. За даними палестинської сторони, у секторі Газа з 7 жовтня загинуло понад 11 тис. людей.