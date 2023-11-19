Словаччина услід за Угорщиною пообіцяла торпедувати 12-й пакет санкції проти рф

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто також заявив, що Угорщина в жодному пакеті не підтримає санкції проти ядерної енергетики росії.

Історія питання

Єврокомісія підготувала проект 12-го пакету санкцій щодо росії. Передбачається, що до списку потраплять 120 осіб та компаній, які брали участь у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Серед тих, кого Єврокомісія планує додати до існуючих списків санкцій — двоюрідна сестра президента владіміра путіна Анна Цивільова. Вона очолює фонд «Захисники Вітчизни», який підтримує армію рф в Україні.

У розширеному списку також є Ілля Мєдвєдєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям і датою народження єдиного сина заступника голови Ради безпеки росії Дмітрія Мєдвєдєва.

Його переслідують за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні.

Єврокомісія також має намір запровадити повну заборону на продаж усередині ЄС російських алмазів, а також ювелірних виробів, у яких використано коштовне каміння, добуте на сибірських копальнях. За підрахунками ЄС, це позбавить російський бюджет приблизно 4,5 млрд євро на рік. Запровадження цієї заборони розглядалося ще з минулого року.

Зробити це стало реально лише після того, як Бельгія, де знаходиться Антверпенський всесвітній алмазний центр, зняла влітку свої заперечення, а G7 погодилася на запровадження санкцій під час саміту в Японії.

Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно, від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейну. Він показуватиме походження каменів. Імовірно, така система застосовуватиметься до 80−90% алмазів у світі.

Це має дозволити оптовикам та роздрібним торговцям відрізняти легальні алмази від нелегальних.

Крім того, ЄС у 12-му пакеті санкцій пропонує заборону продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до росії, повідомляв раніше Reuters.