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Словаччина услід за Угорщиною пообіцяла торпедувати 12-й пакет санкції проти рф
Словаччина услід за Угорщиною пообіцяла торпедувати 12-й пакет санкції проти рфhttps://racurs.ua/ua/n189493-slovachchyna-uslid-za-ugorschynou-poobicyala-torpeduvaty-12-y-paket-sankciyi-proty-rf.htmlРакурс
Словаччина виступає проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС
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Братислава пояснює, що словацькі «атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі», тобто на паливі не російського походження, повідомив портал Hnonline.
Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що санкції не послабили росію, але завдали шкоди бізнесові в ЄС, у тому числі словацькому, тому його країна виступить проти включення ядерного палива для АЕС до 12-го пакету.
Якщо ядерне паливо підпадає під санкції, це негативно позначиться на республіці. Наша червона лінія полягає в тому, що в пакеті не повинно бути ядерного палива, тому що поки що наші АЕС ще не трансформувалися настільки, щоб мати можливість працювати з іншим паливом, — заявив Бланар.
Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто також заявив, що Угорщина в жодному пакеті не підтримає санкції проти ядерної енергетики росії.
Історія питання
Єврокомісія підготувала проект 12-го пакету санкцій щодо росії. Передбачається, що до списку потраплять 120 осіб та компаній, які брали участь у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
Серед тих, кого Єврокомісія планує додати до існуючих списків санкцій — двоюрідна сестра президента владіміра путіна Анна Цивільова. Вона очолює фонд «Захисники Вітчизни», який підтримує армію рф в Україні.
У розширеному списку також є Ілля Мєдвєдєв, ім’я та дата народження якого збігаються з ім’ям і датою народження єдиного сина заступника голови Ради безпеки росії Дмітрія Мєдвєдєва.
Його переслідують за те, що він організував дезінформаційну та пропагандистську кампанію в Україні.
Єврокомісія також має намір запровадити повну заборону на продаж усередині ЄС російських алмазів, а також ювелірних виробів, у яких використано коштовне каміння, добуте на сибірських копальнях. За підрахунками ЄС, це позбавить російський бюджет приблизно 4,5 млрд євро на рік. Запровадження цієї заборони розглядалося ще з минулого року.
Зробити це стало реально лише після того, як Бельгія, де знаходиться Антверпенський всесвітній алмазний центр, зняла влітку свої заперечення, а G7 погодилася на запровадження санкцій під час саміту в Японії.
Згідно з пропозицією, висунутою Бельгією, всім діамантам певного розміру, імовірно, від 0,5 до одного карата, буде надано унікальний ідентифікатор через запис блокчейну. Він показуватиме походження каменів. Імовірно, така система застосовуватиметься до 80−90% алмазів у світі.
Це має дозволити оптовикам та роздрібним торговцям відрізняти легальні алмази від нелегальних.
Крім того, ЄС у 12-му пакеті санкцій пропонує заборону продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до росії, повідомляв раніше Reuters.
Під час першого раунду обговорення нового пакету санкцій вказувалось, що продаж танкерів ЄС третім країнам повинен передбачати заборону про те, що судна не можуть бути перепродані росії або використані для перевезення російської нафти або нафтопродуктів, які не відповідають «стелі цін» у $60 за барель. За даними брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка Угорщина «висловила застереження щодо всього пакета».
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