"Замороження війни" в Україні через шість років призведе до прямого зіткнення рф та НАТО

https://racurs.ua/ua/n189498-zamorojennya-viyny-v-ukrayini-cherez-shist-rokiv-pryzvede-do-pryamogo-zitknennya-rf-ta-nato.html

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Якщо війну в Україні буде заморожено, росії вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО.

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Такі висновки робляться в дослідженні Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). Його дані опублікувало німецьке видання Zeit.

Навіть після майже дворічної війни в Україні військовий потенціал росії вищий, ніж це представляється внаразі. Найбільші втрати людей і техніки зазнали сухопутні війська, — йдеться у дослідженні.

На думку експертів, Москва швидко нарощуватиме свої військові можливості, і у країн НАТО є від 5 до 9 років, щоб також наростити свій потенціал і запобігти можливому конфлікту.

Автори вважають, що одним із приводів до нього може стати напад рф на країни Балтики.

Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки у росії виникне враження, що напад, наприклад, у Прибалтиці, може бути успішним, — йдеться у дослідженні.

Експерти посилаються у своїх висновках на джерела у військових і спецслужби Німеччини.