Байден доручив підготувати санкції для ізраїльтян, які витісняють палестинців на Західному березі Йордану

https://racurs.ua/ua/n189500-bayden-doruchyv-pidgotuvaty-sankciyi-dlya-izrayiltyan-yaki-vytisnyaut-palestynciv-na-zahidnomu.html

Ракурс

Джо Байден доручив вищим посадовцям підготувати візові заборони та санкції для ізраїльських поселенців-екстремістів, які нападають і витісняють палестинців на Західному березі річки Йордан.

.

POLITICO пише, що директиву надіслано високопосадовцям США, зокрема держсекретареві Ентоні Блінкену і міністерці фінансів Джанет Єллен, у п’ятницю.

Документ містить наказ їхнім відомствам «розробити варіанти політики для швидких дій проти осіб, відповідальних за вчинення насильства на Західному березі».

Високопоставлений чиновник США зачитав розділи меморандуму для POLITICO в суботу ввечері, незабаром після того, як Байден опублікував коментар у The Washington Post, в якому розкриває свої наміри щодо такого кроку.

Сполучені Штати готові вжити власних заходів, включаючи заборону видачі віз екстремістам, які нападають на мирних жителів на Західному березі, — написав президент.

Слова Байдена у наказі можна тлумачити досить широко, пишуть журналісти. До тих, кого торкнуться обмежувальні заходи, належать люди чи організації, які «прямо чи опосередковано брали участь у діях чи політиці, що загрожують безпеці чи стабільності Західного берега», а також вживають «дій, які залякують цивільних осіб з метою примусу до переміщення на Західному березі».

Також у документі вказано, що санкції торкнуться осіб, які «порушують права людини та скоюють дії, що зривають або суттєво перешкоджають зусиллям щодо досягнення рішення про створення двох держав».

У записці зазначається, що Байден розглядає проблему насильства поселенців як «серйозну загрозу» для миру між ізраїльтянами та палестинцями та ще одним фактором дестабілізації на Близькому Сході.

Рішення видати директиву було прийнято після інтенсивних дебатів на цю тему за активної участі радника з національної безпеки Джейка Саллівана та його заступника Джона Файнера, — пише POLITICO.

Гарантувати безпеку ізраїльського та палестинського народів може лише втілення рішення про існування двох держав, переконаний Байден. Прем'єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стаття президента США для WP не сподобалась.