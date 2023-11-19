Наслідки інциденту в столичній адмінбудівлі, фото: поліція Києва

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У Києві чоловік цеглиною розбив вікно та скло в дверях адмінбудівлі на вулиці Космічній, а також поранив охоронця та лякав присутніх.

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Тапер йому загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітників розташованого тут комунального підприємства про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, затримали порушника та з’ясували, що зловмисник порізав уламком скла руку охоронцю, який намагався його заспокоїти. Крім цього, зловмисник поранився битим склом також.

«Порушником виявився 39-річний уродженець Сумщини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема, вісім років свого життя він провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу», — зазначають у поліції.

Йому повідомили про підозру у вчиненні проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Триває досудове розслідування.