Рідкісний іранський дрон Mohajer-6 збили ЗСУ над Чорним морем. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189578-ridkisnyy-iranskyy-dron-mohajer-6-zbyly-zsu-nad-chornym-morem.html

Ракурс

Протиповітряна оборона України збила над Чорним морем рідкісний іранський БПЛА.

.

В Одеській області 21 листопада ППО знищено розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6. Його «приземлили» на підході до регіону. Про це повідомило повітряне командування «Південь».

На озброєнні армії країни-агресора не так багато таких БПЛА, бо в 2022 році окупанти придбали в Ірану щонайбільше 30 таких дронів. Американські ЗМІ восени минулого року писали про придбання Москвою «Моджахедів», а у вересні Сили оборони вже збили перший такий безпілотник. Потім було ще кілька «приземлень», а останнє сталося у вересні цього року.

Як відомо, Mohajer-6 — призначений для розвідки та атак. БПЛА може бути озброєним чотирма керованими ракетами, також переносить апаратуру вагою до 100 кг. Дальність польоту «Моджахеда» становить до 200 км.

Українські військові змогли затрофеїти один Mohajer-6 разом з ракетами Ghaem-5. У дроні виявили багато деталей із Європи та США.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed».Також ворог випустив чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одну крилату ракету наземного базування «Іскандер-К» з району Джанкою. ППО знищила дев’ять «Шахедів» та «Іскандер-К».