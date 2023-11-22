Ізраїль та ХАМАС домовилися тимчасово припинити вогонь та обміняти заручників на ув'язнених

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Уряд Ізраїлю схвалив угоду з угрупуванням ХАМАС, яка передбачає звільнення частини захоплених заручників в обмін на палестинських ув’язнених та тимчасове припинення вогню.

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Про це повідомляє видання Haaretz із посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

Угода передбачає, що ХАМАС звільнить 50 жінок та дітей протягом чотирьох днів. На цей час у секторі Газа не буде бойових дій. Ізраїль у відповідь звільнить 150 палестинських жінок та підлітків з ізраїльських в’язниць.

Перемир’я триватиме чотири дні. За кожних наступних 10 звільнених ізраїльтян пауза буде продовжуватися ще на один день.

Під час перемир’я до Гази зможуть в’їхати сотні вантажівок із гуманітарною допомогою, медикаментами та паливом, цитує Reuters заяву ХАМАС. Також, стверджує палестинське угруповання, Ізраїль у період перемир’я пообіцяв не проводити затримання у всіх частинах сектору Гази.

Посередниками у переговорах виступали представники Катару, Єгипту та США. У заяві МЗС Катару сказано, що гуманітарну паузу в секторі Газа оголосять у найближчу добу.

Це перша угода Ізраїлю та ХАМАС, укладена після нападу бойовиків угруповання на країну 7 жовтня. Під час нападу бойовики вбили понад 1,2 тис. осіб та взяли у заручники близько 240 осіб. Армія Ізраїлю у відповідь на дії ХАМАС почала завдавати ударів по сектору Газа, а потім розпочала наземну операцію. За даними міністерства охорони здоров’я в секторі Газа, підконтрольного ХАМАС, за час палестино-ізраїльського конфлікту загинуло понад 14 тис. людей.