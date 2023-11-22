Пентагон відповів на інформацію про скорочення постачання боєприпасів Україні на 30%

https://racurs.ua/ua/n189583-pentagon-vidpoviv-na-informaciu-pro-skorochennya-postachannya-boieprypasiv-ukrayini-na-30.html

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У Міністерстві оборони США не підтвердили скорочення постачання боєприпасів Україні на 30%.

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Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими, — заявила прес-секретар Міністерства оборони США.

На сайті Пентагоні цитуються її слова пр те, що США одночасно можуть підтримати Ізраїль, щоб той захистив себе у війні з ХАМАС. Користуючись моментом вона наголосила, що Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо це єдиний спосіб, щоб продовжити підтримку України.

Таку реакцію викликала стаття в ABC News, в якій неназваний українського чиновника повідомив, що США скоротили поставки життєво необхідних снарядів Україні стандарту НАТО «більш ніж на 30%" з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС в Газі минулого місяця.

За його словами, офіційні особи США заявляли, що військова допомога Ізраїлю не вплине на американські зобов’язання перед Україною, «але це не так». Він зазначив, що у Києва зараз «великі проблеми».

Згодом високопоставлений представник Пентагону США заявив, що скорочення боєприпасів «не має жодного відношення до того, що відбувається у секторі Гази».

Тим часом єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон наполягає, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС сягне мільйона артилерійських снарядів щороку, але для передачі боєприпасів Україні потрібна політична воля.

Про це єврокомісар повідомив депутатам Європарламенту на сесії запитань і відповідей на тему зобов’язань надати Україні мільйон боєприпасів, пише DW. За його оцінкою, до кінця 2024 року виробничий потенціал становитиме навіть 1,3 — 1,4 млн снарядів.

Бретон зазначив, що дійшов до такого висновку, відвідавши військово-промислові компанії в п’ятнадцяти країнах ЄС.