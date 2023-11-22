Агент Лексус зливав росіянам оборонні позиції українців на кордоні з рф на Харківщині

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На Харківщині зловили російського агента з псевдонімом «Лексус».

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Правоохоронці затримали покидька у Вовчанську, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зраднику повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у липні 2023 року з мешканцем Вовчанська через Телеграм звʼязався представник ФСБ рф та запропонував йому за грошову винагороду конфіденційне співробітництво. Чоловік погодився на цю пропозицію.

Аби упевнитись у позиції агента, російський куратор сказав, що для співпраці необхідна розписка. У цілях конспірації він обрав собі оперативний псевдонім Лексус.

Підозрюваний систематично надсилав інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. Також допомагав ворогу, корегуючи вогонь.

Він «зливав» представнику фсб рф місця базування підрозділів СБУ та Нацполіції України поблизу кордону з рф.