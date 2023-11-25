Незадекларовані статки на мільйони доларів виявили у депутата Рівненської облради

Незадекларовані статки на мільйони доларів виявили у депутата. Фото: ДБР

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Депутат Рівненської обласної ради підозрюється у незаконному збагаченні.

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Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України», незадекларовані статки на мільйони доларів. До лютого цього року він обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Про це 25 листопада повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що він незаконно збагатився на мільйони доларів під час роботи у виконавчій владі. В оселі та на роботі депутата провели обшуки та знайшли понад 4 млн дол. готівкою у різній валюті.

Також в обранці виявили три елітні автомобілі AudiQ8, Mercedes-BenzGLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe. Було знайдено й золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких будував котеджі. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб, які підконтрольні депутату.

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368−5 КК України). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному народному депутату, який організував схему, як заволодіти землями площею понад 320 га і вартістю 123 млн грн.