Антоніу Гутерреш відвідав Антарктиду, фото: António Guterres

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Лід в Антарктиді та в Гренландії тане утричі швидше, ніж на початку 90-х років XX ст., що зрештою призведе до підвищення рівня моря на 10 м.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про це журналістам у Нью-Йорку, повернувшись із поїздки до Антарктиди, повідомляє агентство «Укрінформ».

Стояти на льодах Антарктиди й чути безпосередньо від науковців, як швидко зникає лід, глибоко шокує, — наголосив він.

In Antarctica, I saw for myself & heard from scientists how ice loss is accelerating in dangerous ways.



Climate change is wreaking havoc. Fossil fuels are the main culprit.



At #COP28, leaders must act to limit global temperature rise to 1.5°C & end the fossil fuel age. pic.twitter.com/fvqABUfE3k — António Guterres (@antonioguterres) November 25, 2023

За словами Гуттереша, у вересні цього року площа антарктичного морського льоду була на 1,5 млн кв. км меншою, ніж у середньому для цієї пори року, і сягнула рекордно низького рівня.

Те, що відбувається в Антарктиді, не залишається в Антарктиді… — наголосив він. — Танення морського льоду означає підвищення рівня моря. А це безпосередньо загрожує життю і засобам до існування прибережних громад по всьому світу.

Він зауважив, що Південний океан, який омиває Антарктиду, відіграє важливу роль у розподіли поживних речовин й вуглецю по всьому світу, допомагаючи регулювати клімат і регіональні погодні умови. Але цей процес сповільнюється, оскільки океан стає теплішим і менш щільним, що може призвести до катастрофи.

На думку генсека, причиною цих явищ є забруднення атмосфери від використання викопного палива.

Не змінюючи курсу, ми прямуємо до катастрофічного підвищення температури на три градуси до кінця століття… — наголосив він. — Якщо ми не змінимо курс…, льодовики Гренландії та Західної Антарктиди перетнуть смертельну межу.

Крім того, зазначив Гутерреш, лід відбиває сонячні промені, і зменшення його площі означає, що атмосфера Землі поглинає більше тепла.

Це означає більше нагрівання, а отже, більше штормів, повеней, пожеж і посух по всьому світу. І більше танення, — зазначив Гуттереш.

Він вважає, що на Конференції ООН з питань зміни клімату (COP28), яка розпочнеться цього тижня, лідери «повинні розірвати це замкнене коло».

Ідеться про ухвалення рішень, які «обмежать зростання глобальної температури на рівні 1,5 градуса, захистять людей від кліматичного хаосу й покладуть край епосі викопного палива».

Антарктида волає до дій… — наголосив Генсек ООН. — Лідери не повинні допустити, щоб надії людей по всьому світу на сталий розвиток планети розтанули.

Нагадаємо, британські вчені підрахували кількість втраченої Антарктидою за 25 років криги.

Джерело: «Укрінформ»