Лід в Антарктиді та в Гренландії тане утричі швидше, ніж на початку 90-х років XX ст., що зрештою призведе до підвищення рівня моря на 10 м.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про це журналістам у Нью-Йорку, повернувшись із поїздки до Антарктиди, повідомляє агентство «Укрінформ».

In Antarctica, I saw for myself & heard from scientists how ice loss is accelerating in dangerous ways.



Climate change is wreaking havoc. Fossil fuels are the main culprit.



At #COP28, leaders must act to limit global temperature rise to 1.5°C & end the fossil fuel age. pic.twitter.com/fvqABUfE3k