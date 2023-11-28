Дружину Кирила Буданова отруїли важкими металами. Фото:

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Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони України Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

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Жінку довелося госпіталізувати після тривалого погіршення стану здоровʼя. Зараз завершується курс лікування. Далі дружина головного українського розвідника перебуватиме під контролем лікарів. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела у розвідці.

Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини, — наголосили в ГУР.

Також у розвідці зазначили, що замахи на Кирила Буданова вчиняли до та після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зараз ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що брав участь у бойових діях на передовій, щоб підбадьорити українських захисників.

Джерело: «Бабель»