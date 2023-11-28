Нацполіція викрила хакерів, які роками шантажували провідні світові компанії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189797-nacpoliciya-vykryla-hakeriv-yaki-rokamy-shantajuvaly-providni-svitovi-kompaniyi.html

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Міжнародна група хакерів роками атакувала провідні світові компанії.

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Зловмисники, використовуючи розроблені ними віруси-шифрувальники, атакували сервери провідних світових компаній. Спочатку вони зламували акаунти працівників підприємства-жертви, а потім розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. Таким чином хакери отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію. Про це МВС України 28 листопада повідомило у Facebook.

А дані на комп’ютерах жертв, після цієї атаки, зашифровувалися і ставали непридатними. За дешифрування хакери вимагали мільйонні виплати у криптовалюті. Зокрема, вони вимагали 450 біткоїнів (48 млн грн) за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів.

Поліцейські відзначили, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1 тис. серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

Починаючи з 2018 року хакерами були атаковані найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. Поліція України спільно з колегами з-за кордону ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників. Після проведення понад 30 обшуків діяльність угруповання була припинена.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що хакери з російської федерації намагалися атакувати українських військових — удар був націлений на мобільні пристрої Android, які використовуються бійцями Сил оборони.