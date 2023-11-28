На Україну насувається новий циклон

https://racurs.ua/ua/n189807-na-ukrayinu-nasuvaietsya-novyy-cyklon.html

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Погода в Україні готує неприємні сюрпризи — насувається новий циклон. Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15−20 м/с по всіх країні, у південних областях місцями 25 м/с.

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У середу, 29 листопада, в західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця.

В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

На Одещині оголосили нове штормове попередження: вночі очікується поривчастий вітер.

Синоптики прогнозують пориви південного вітру 15−20 м/с, повідомили в мерії із посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Тим часом в Одеській області досі майже сто тисяч абонентів залишаються без електрики через негоду, яка накрила регіон 26 листопада.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі, щоб повернути електрику в домівки людей енергетики вже ремонтують 172 повітряні лінії та 3 119 високовольтних і трансформаторних підстанцій.

Сьогодні одеський електротранспорт відновлює свою роботу: на лінію вийшла половина маршрутів.

За ніч одеські рятувальники визволили зі снігового полону 145 авто, три траси частково закрито для вантажівок і автобусів. Як повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області, за кілька днів із заметів визволили 849 автомобілів, з них 24 автобуси і 17 карет швидкої.