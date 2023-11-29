Затримання чоловіка, який незаконно поширив інформацію про масовану повітряну атаку рф, фото: СБУ

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СБУ заявила про викриття зловмисника, який незаконно поширив інформацію про масовану російську повітряну атаку на Одесу, котра сталася в ніч на 5 листопада.

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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє прес-центр СБУ.

Фігурант відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток, — зазначають у СБУ. — В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб рф.

У СБУ наголошують, що отриману таким чином інформацію російські загарбники могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед».

Зазначається, що співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його. Зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони, — зазначають у СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Йому загрожує до восьми років тюрми.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Прес-служба Одеської обласної прокуратури зазначає, що опубліковане тіктокером відео переглянули понад 40 тис. користувачів, з подальшим його розповсюдженням.