Фронт треба переформатувати - генерал Муженко

https://racurs.ua/ua/n189905-front-treba-pereformatuvaty-general-mujenko.html

Ракурс

Колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв’ю BBC зауважив, що на війні буває «не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона».

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На думку генерала, сьогодні нагальним питанням є перехід до оборони.

Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках — контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але і якісний. А якісний резерв — це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних розв’язувати питання, — сказав він.

Екс-начальник Генштабу Віктор Муженко пояснив, що має на увазі під фразою «переформатувати фронт».

Це, за його словами, створення відповідних оперативних угруповань і відповідних бойових порядків, оформлення, створення відповідної системи управління тощо.

Тому що на сьогодні ми знаємо випадки, коли на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління. В такій ситуації просто неможливо здійснювати якісне своєчасне управління, реагувати на ті ризики, які виникають. Це складний процес. Він пов’язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик. Прорахований ризик. Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп’янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина — від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ — Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви. Тому, що якщо командир чи командувач не має резервів — то хоч він ще не програв, але вже створені всі умови для того, що він може програти, — зазначив він.

Під час інтерв’ю Муженко також заявив, що реальна ситуація на фронті відрізняється від тієї, яку транслюють медіа.

Муженко був головнокомандувачем ЗСУ з 2014 до 2019 року. З 24 лютого по другу половину квітня 2022 року працював на пункті управління Генштабу. Нині він провідний науковий співробітник науково-дослідного інституту ЗСУ.