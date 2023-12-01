володимир путін збільшив чисельність армії рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189924-putin-zbilshyv-chyselnist-zbroynyh-syl-rf-do-1-mln-320-tys-viyskovyh.html

Ракурс

Президент країни-агресора росії володимир путін збільшив штат армії рф більш ніж на 10%.

.

Диктатор підписав указ, яким збільшується штатна чисельність військовослужбовців Збройних сил рф на 170 тис. бійців — до 1 млн 320 тис. осіб. Штатна чисельність ЗС росії встановлюється на рівні 2,2 млн осіб. Відповідний документ оприлюднили на сайті Кремля, передає пропагандистське медіа ТАСС.

Російське Міністерство оборони заявило, що збільшення чисельності військових зумовлене «зростанням загроз» для рф, пов’язаних з війною проти України. Також агресор сюди приплів «розширення НАТО».

Оборонне відомство країни-агресора заявило, що «не планується» проведення мобілізації й збільшувати призов строковиків теж начебто не будуть. Розширити армію хочуть поступово за рахунок «добровольців».

Нагадаємо, наприкінці листопада російський президент володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024−2026 роки, в якому направив майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. За рік за статтею «національна оборона» витратять 10,775 трлн руб., а це на 70% більше, ніж у 2023 році. Також це є рекордом за всю історію росії, бо третину бюджету на оборону витрачала ще СРСР у свої останні роки.