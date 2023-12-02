Уболівальників можуть повернути на трибуни українських стадіонів

Уболівальників можуть повернути на українські стадіони. Фото:

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Ракурс

Глядачів можуть повернути на стадіони України.

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У п’ятницю, 1 грудня, Кабінет міністрів доручив Міністерству молоді та спорту, Міністерству внутрішніх справ та безпековим органам розробити порядок допуску уболівальників на трибуни стадіонів із дотриманням безпекових умов. Про це повідомила прес-служба Мінспорту.

Зазначається, що урядовці спільно з МВС, безпековими відомствами та обласними військовими адміністраціями розробляють алгоритм, «який зробить спортивні заходи доступними та максимально безпечними для глядачів». Про повернення глядачів на трибуни обіцяють повідомити додатково.

Як зазначив міністр спорту Матвій Бідний, допуск глядачів на трибуни допоможе розвивати спортивну галузь та покращить фінансовий стан спортивних організацій. Це дозволить клубам та стадіонам знову бути фінансово спроможними.

Нагадаємо, 9 листопада Кабінет міністрів призначив виконувача обов’язки міністра молоді та спорту. Міністерську посаду обійняв Матвій Бідний, який з 2020 року працює заступником міністра молоді та спорту.