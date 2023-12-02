На ЗАЕС стався черговий блекаут, фото:

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Кожний блекаут на Запорізькій атомній станції — це загроза повторення в Україні «Фукусіми» (аварія на однойменній АЕС у Японії в 2011 році, котра є найтяжчим таким інцидентом після Чорнобиля).

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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «РБК-Україна».

В ніч на сьогодні, 2 грудня, на ЗАЕС стався вже восьмий блекаут.

Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні, — заявив сказав Галущенко, наголосивши, що ця ситуація вимагає більш жорсткої реакції на дії фр в районі ЗАЕС.

За словами міністра, масштаби наслідків у разі аварії на АЕС можуть бути великі. Він зазначив, що прораховувалися можливі наслідки аварії на станції у 2022 році — тоді йшлося про розповсюдження радіації, зокрема, на Крим та на частину сусідів України: зокрема під радіацію можуть потрапити Румунія та Туреччина.

Розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України та на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі, — наголосив він.

Міністр зазначив, що електропостачання на ЗАЕС відновлено, проте треба враховувати, що вона є найбільшою в Європі атомною станцією з шістьма блоками, і це значно підвищує ризики будь-якого інциденту.

Джерело: «РБК-Україна»