Вашингтон продовжує натискати на Ізраїль, вимагаючи захистити мирне населення Гази

https://racurs.ua/ua/n189973-vashyngton-prodovjuie-natyskaty-na-izrayil-vymagauchy-zahystyty-myrne-naselennya-gazy.html

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Сполучені Штати, головний союзник Ізраїлю, закликають до рішучіших дій, щоб уникнути загибелі мирних жителів у Газі.

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Слідом за віце-президентом Камалою Харріс, яка заявила напередодні про «спустошливі страждання» в секторі Газа, глава Пентагону сказав, що Ізраїль «несе моральну відповідальність» за захист мирних жителів.

Якщо ви заженете їх в обійми ворога, ви заміните тактичну перемогу стратегічною поразкою, — сказав Ллойд Остін на заході в Каліфорнії.

Назвавши напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня найбільш смертоносним терактом в історії Ізраїлю, він підкреслив, що США продовжать і надалі підтримувати свого «найближчого друга у світі». Водночас він повідомив, що особисто натискає на ізраїльське керівництво з тим, щоб вони суттєво розширили доступ мешканців Гази до гуманітарної допомоги.

Я неодноразово давав зрозуміти ізраїльським лідерам, що захист палестинських цивільних осіб у Газі — це і моральний обов’язок, і стратегічний імператив. І тому я особисто наполегливо спонукав ізраїльських лідерів уникати жертв серед цивільного населення, відмовитися від безвідповідальної риторики, запобігти насильству з боку поселенців на Західному березі та суттєво розширити доступ до гуманітарної допомоги, — заявив Ллойд Остін.

Коментарі глави Пентагону пролунали після того, як у суботу ізраїльські війська інтенсифікували авіаудари по об'єктах на півдні сектора Газа, де знайшли тимчасовий притулок сотні тисяч мешканців північної частини анклаву.

Незадовго до виступу Остіна віце-президент США Камала Харріс заявила, що «надто багато безневинних палестинців було вбито», і назвала масштаби страждань Гази «спустошливими».