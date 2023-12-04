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Україна працює над модернізацію ракети «Нептун». Фото:

Україна працює над модернізацію ракети «Нептун» — Міноборони

4 гру 2023, 13:19
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Українську ракету «Нептун» модернізують для ударів по наземних цілях.


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Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Крім того, триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів «Бук» та С-300. Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству «АрміяІнформ» розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Ракету Р-360 комплексу «Нептун» хочуть адаптувати для знищення наземних цілей. Ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії). Бойова частина складатиме 350 кг (проти 150 кг).

Нагадаємо, у серпні українська крилата ракета «Нептун» знищила в тимчасово окупованому Криму російський радар повітряної розвідки 48Я6-К1 «Подлет» і пускову установку 5П85СМ2−0 С-400.

Джерело: «АрміяІнформ»

Джерело: Ракурс


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