росіяни регулярно атакують Хмельниччину «Шахедами». Фото:

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Ракурс

Російські війська практично щодня атакують Хмельницьку область безпілотниками.

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Нальоти ударних БПЛА типу «Шахед» на цей регіон відбуваються практично щодня. Все частіше під удар ворога потрапляє Старокостянтинів. Там знаходиться аеродром базування українських літаків тактичної авіації. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше, — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 4 грудня, російсько-окупаційні війська атакували дронами типу «Шахед» Україну. Вибухи лунали у дев’яти областях. Протиповітряна оборона, зокрема, працювала у Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Захисники зуміли збити 18 із 23 ударних безпілотників.

Джерело: «РБК-Україна»