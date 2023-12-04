Уряд Польщі вимагатиме від Єврокомісії скасувати транспортний безвіз для України

https://racurs.ua/ua/n190008-uryad-polschi-vymagatyme-vid-ievrokomisiyi-skasuvaty-transportnyy-bezviz-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Польща вимагатиме від Єврокомісії скасувати транспортний безвіз для України. Таку обіцянку польським перевізникам дав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

.

За його словами, система дозволів, яка діяла до квітня 2022 року, регулювала транспортний ринок «еквівалентно та справедливо», пише Reuters.

Дозволи були скасовані після 24 лютого 2022 року. Польські перевізники, які блокують на кордоні рух, хочуть, щоб дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

Польща та Україна спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону. Про це повідомило українське Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Наприкінці минулого тижня у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

Заходи, які погодили сторони:

Відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Краківець — Корчова». Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» терміном в один місяць.

Питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалось.

27 листопада президент Анджей Дуда прийняв присягу в нового уряду Матеуша Моравецького. Новий уряд не має підтримки більшості в польському Сеймі, тож, найімовірніше, йому не буде висловлено вотуму довіри і він працюватиме щонайбільше до 13 грудня.

Ймовірний новий прем'єр Дональд Туск звинуватив уряд на чолі з Моравецьким у бездіяльності щодо розв’язання питання блокування кордону польськими перевізниками.