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Ракурс
Не обговорювати рішення щодо України - Орбан написав президенту Євроради напередодні Ради ЄС

Не обговорювати рішення щодо України — Орбан написав президенту Євроради напередодні Ради ЄС

4 гру 2023, 21:20
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Віктор Орбан, друг путіна та прем'єр-міністр Угорщини, закликав зняти з порядку денного саміту ЄС рішення щодо України.


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Він написав листа президенту Євроради Шарлю Мішелю. Це випливає з копії документа, що опинилася в розпорядженні «Радіо Свобода».

Віктор Орбан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

У листі прем'єр-міністр Угорщини критикує рекомендацію розпочати переговори про вступ, називаючи її «кінцем політики ЄС із розширення як об'єктивного інструменту, що базується на цінностях», і скаржиться на «відсутність змоги попередньо обговорити це».

Він також критикує «необґрунтовану та нереалістичну пропозицію ЄК» щодо 50 мільярдів євро фінансування для України, закликаючи вести обговорення з огляду на «політичні та фінансові реалії в країнах-членах».

Джерело: Ракурс


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