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Ракурс
На ТОТ прибули співробітники російської академії наук, щоб консультувати гауляйтерів, фото: ТАСС

В окуповані регіони України прибули російські «вчені», щоб розповідати про «агресію НАТО»

6 гру 2023, 14:59
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Російські загарбники розширюють перелік державних органів рф, які залучені до політики геноциду українців.


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Так, на тимчасово окуповані території прибули співробітники російської академії наук, а саме з інституту наукової інформації з суспільних наук РАН, завданням яких буде «консультація» гауляйтерів. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ці «вчені», які працюють на ФСБ, продукуватимуть та узгоджуватимуть тези для заяв гауляйтерів та прес-служб маріонеткових адміністрацій. Серед таких тез основними є:

  • «росія жертва агресії НАТО»;
  • «делегітимізація» НАТО та ЗСУ (використання негативних конотацій: бойовики, воєнізовані групи, найманці);
  • «кінець домінування західної цивілізації»;
  • «росія — країна-цивілізація» (альтернатива Європейському світу, куди входить Україна).

Таким чином російські науковці стають ідеологами геноциду українців й ведуть політику підтримки війни, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляли про ворогів та колаборантів у відповідному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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