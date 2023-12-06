На ТОТ прибули співробітники російської академії наук, щоб консультувати гауляйтерів, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n190068-na-tot-prybuly-rosiyski-vcheni-schob-rozpovidaty-pro-agresiu-nato.html

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Російські загарбники розширюють перелік державних органів рф, які залучені до політики геноциду українців.

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Так, на тимчасово окуповані території прибули співробітники російської академії наук, а саме з інституту наукової інформації з суспільних наук РАН, завданням яких буде «консультація» гауляйтерів. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ці «вчені», які працюють на ФСБ, продукуватимуть та узгоджуватимуть тези для заяв гауляйтерів та прес-служб маріонеткових адміністрацій. Серед таких тез основними є:

«росія жертва агресії НАТО»;

«делегітимізація» НАТО та ЗСУ (використання негативних конотацій: бойовики, воєнізовані групи, найманці);

«кінець домінування західної цивілізації»;

«росія — країна-цивілізація» (альтернатива Європейському світу, куди входить Україна).