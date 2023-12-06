В окуповані регіони України прибули російські «вчені», щоб розповідати про «агресію НАТО»https://racurs.ua/ua/n190068-na-tot-prybuly-rosiyski-vcheni-schob-rozpovidaty-pro-agresiu-nato.htmlРакурс
Російські загарбники розширюють перелік державних органів рф, які залучені до політики геноциду українців.
Так, на тимчасово окуповані території прибули співробітники російської академії наук, а саме з інституту наукової інформації з суспільних наук РАН, завданням яких буде «консультація» гауляйтерів. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що ці «вчені», які працюють на ФСБ, продукуватимуть та узгоджуватимуть тези для заяв гауляйтерів та прес-служб маріонеткових адміністрацій. Серед таких тез основними є:
- «росія жертва агресії НАТО»;
- «делегітимізація» НАТО та ЗСУ (використання негативних конотацій: бойовики, воєнізовані групи, найманці);
- «кінець домінування західної цивілізації»;
- «росія — країна-цивілізація» (альтернатива Європейському світу, куди входить Україна).
Таким чином російські науковці стають ідеологами геноциду українців й ведуть політику підтримки війни, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляли про ворогів та колаборантів у відповідному чат-боті.