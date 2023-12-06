"Слуга" - мандрівник: нардеп Куницький виїхав на п'ять днів в Ізраїль, але його помітили у Флориді

https://racurs.ua/ua/n190072-sluga-mandrivnyk-nardep-kunyckyy-vyyihav-na-p-yat-dniv-v-izrayil-ale-yogo-pomityly-u-florydi.html

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Нардеп від «Слуги народу» Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на п’ятиденний виїзд у короткотермінове відрядження за кордон. Утім, як з’ясували «Схеми», він пробув за кордоном майже три тижні.

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Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року «в рамках діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де він є співголовою.

У листі до Ради метою поїздки Куницький назвав «розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами», а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, «які тимчасово перебувають в Ізраїлі». Жодних прізвищ депутат не назвав.

Повернувся Куницький в Україну, за даними «Схем», лише 22 липня. Журналісти з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида.

За даними «Схем», у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах.

Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни.

«Схеми» нагадують, що у 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування «Схем», про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі.

На момент поїздки Куницького в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.