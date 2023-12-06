Заборону на алмази з росії запровадять країни G7

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Країни G7 запровадять заборону на алмази з росії з 1 січня 2024 року. Про це повідомило агентство Reuters.

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G7 також запровадить поетапну заборону на імпорт російських алмазів із третіх країн приблизно з 1 березня, а також до 1 вересня створить «надійний механізм перевірки та сертифікації» необроблених алмазів.

Заборона не поширюється на промислові алмази.

Раніше стало відомо, що 12-й пакет санкцій ЄС поетапно обмежить торгівлю російськими алмазами. Про це повідомляла агенція AFP, чиї журналісти ознайомилися із планом Брюсселя.

З 1 січня 2024 року буде запроваджено заборону на «непромислові природні та синтетичні алмази, а також ювелірні вироби з алмазами».

З березня по вересень буде поетапно запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, огранених або відшліфованих у третіх країнах.

Це поетапне запровадження враховує необхідність розгортання відповідного механізму простеження, який уможливлює ефективні заходи та мінімізує перебої для учасників ринку, — йдеться в документі Єврокомісії.

Експорт алмазів з Московії за 2022 рік склав, за даними BBC, 3,8 млрд дол. Сума не така значна, як аналогічна від продажу енергоносіїв (380 млрд дол.), проте також велика.

29% алмазів у світі добувається в росії, що робить заборону життєво важливою. Тривалий час ЄС не міг погодити заборону на імпорт через позицію Бельгії, яка була проти цього, аргументуючи, що варто розробити якісніші методи заборони та відстежування. Проте тепер санкції були накладені за сприяння держав G7.