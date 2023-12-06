Єрмак вмовляв Сійярто не противитися євроінтеграції України

https://racurs.ua/ua/n190087-iermak-vmovlyav-siyyarto-ne-protyvytysya-ievrointegraciyi-ukrayiny.html

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Андрій Єрмак, голова Офісу президента України, обговорив з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто європейську інтеграцію України.

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Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання, — наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради, яке відбудеться 14−15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Крім того, вони обговорили можливість зустрічі Волоидмира Зеленського з прем'єром Угорщини Орбаном й домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Історія питання

Що ближче до саміту ЄС 14−15 грудня, тим більше спроб — публічних та закулісних — робить Євросоюз, щоб переконати головного опортуніста Віктора Орбана змінити позицію щодо початку переговорів про вступ України.

8 листопада Європейська Комісія рекомендувала розпочати офіційний переговорний процес з Україною.

Тепер на саміті 14−15 грудня лідери 27 держав-членів ЄС мають вирішити, чи прийняти рекомендацію Єврокомісії. 5 грудня посли ЄС розпочали обговорення вступних переговорів з Україною та Молдовою, умов щодо Грузії, Боснії та інших країн.

Відкрито проти рекомендації Єврокомісії почати переговори про членство України в ЄС досі виступив лише керівник Угорщини Орбан. Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляє, що його уряд «підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан».

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шаленберґ також зауважив, що керівникам ЄС «не можна надавати перевагу Україні» у порівнянні з західними балканськими країнами.

В Брюсселі усі розуміють, що головною ціллю їхнього тиску має бути саме Орбан. У Будапешт встиг злітати голова Євроради Шарль Мішель — це той, що дуже схожий на нашого Шмигаля.

Згодом Еммануель Макрон запросив Орбана на зустріч у Парижі. У Єлисейському палаці вірять, що Орбана все ще можна переконати, він нібито просто «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС.

Орбан «замінував» чотири рішення Заходу

Орбан наразі стримує ключові рішення Заходу по Україні. Наразі від Угорщини залежать такі чотири важливі питання: