Масштабна пожежа спалахнула на важливому заводі в Москві. Фото:

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Потужна пожежа спалахнула в центрі Москви у четвер, 7 грудня.

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Густий чорний дим спостерігається над територією заводу на Електрозаводській. За даними пабліків, загорівся один із промислових корпусів. Про постраждалих і причину пожежі не повідомляється. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Це підприємство було збудоване в 1928 році. На заводі виготовляють електротехнічне обладнання всіх галузей, зокрема оборонного комплексу.

Нагадаємо, 4 грудня потужна пожежа виникла на складах заводу спеціалізованих автомобілів у Москві. Вогонь поширився на площі до 2 тис. кв. м., частково обвалився дах. МЗСА вважається одним із найбільших виробників військової техніки в рф. Раніше завод виробляв техніку для Збройних сил СРСР.