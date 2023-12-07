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Кабмін виділив 788 млн грн на розмінування. Фото:

Кабмін виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення

7 гру 2023, 20:19
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Кабінет міністрів України виділив понад 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення.


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У четвер, 7 грудня, на позачерговому засіданні уряду затвердили розпорядження про надання коштів Міністерства оборони України для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 7 грудня повідомив у Telegram.

За його словами, 759 млн грн влада спрямує на закупівлю автомобільної техніки, а 29 млн грн — на спецтехніку. Ці виділені гроші, наголосив Шмигаль, дозволять сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство оборони Литви представило оновлену концепцію «Коаліції з розмінування», яка включає елементи «гуманітарного розмінування» звільнених окупованих територій та «бойового розмінування» на лінії зіткнення з росіянами.

Джерело: Ракурс


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