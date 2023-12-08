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Ракурс
В Україні зростає споживання електроенергії, фото: PxHere

В Україні рекордно високе споживання електрики, залучається аварійна допомога — Укренерго

8 гру 2023, 13:03
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Україні доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі, через зростання споживання електроенергії.


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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що в Україні споживання електроенергії тримається на рекордно високому за цей опалювальний сезон рівні:

  • вчора, 7 грудня, він був на рекордному рівні, котрий на 4% перевищував відповідний показник попередньої доби — 6 грудня;
  • сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» знову фіксує високий рівень споживання, який майже дорівнює вчорашньому рекорду.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр «Укренерго» змушений сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11.00 до 19.00 потужністю 400 МВт, — зазначають в «Укренерго».

У компанії наголошують, що аварійна допомога — це екстрений захід для балансування енергосистеми.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються, — додають в «Укренерго».

Зазначається, що причиною дефіциту є:

  • похолодання;
  • відсутність вільних потужностей на електростанціях (через постійні обстріли та ремонтні роботи);
  • щільна хмарність по всій країні, через яку сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей.

Джерело: Ракурс


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