Закон про Національне військове меморіальне кладовище схвалила Верховна Рада. Фото:

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Верховна Рада підтримала у цілому законопроект, необхідний для будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

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Проект закону передбачає, що місце розташування кладовища визначатиме Кабінет міністрів. За інформацією від урядовців його побудують у Гатному. Законопроект № 10289 підтримали 303 народні обранці. Про це 8 грудня народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Їм дається можливість фактично змінити місце кладовища: «місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, — зазначив Железняк.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що цей законопроект дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля. Першу чергу Національного військового меморіального кладовища планують відкрити в першій половині 2024 року.

Нагадаємо, під Києвом до 2025 року планують збудувати військове меморіальне кладовище. У серпні Кабміні ухвалив відповідну постанову та обрав місцем будівництва село Гатне рід Києвом.