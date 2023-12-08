ДПСУ завадила окупантам побудувати позицію під Куп’янськом. Фото:

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Російська армія продовжує зазнавати втрат на Куп’янському напрямку в Харківській області.

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Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» зафіксували на цій ділянці фронту вогневу позицію росіян. Ворожий об'єкт захисники атакували заряджений вибухівкою дрон-камікадзе, який нещодавно перехопили в окупантів. Про це Державна прикордонна служба 8 грудня повідомила у Facebook.

Зазначається, що внаслідок вибуху було знищено російський екскаватор знищено, а несанкціоноване «будівництво» було припинене.

У Генеральному штабі ЗСУ 8 грудня повідомляли, що за добу в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Нагадаємо, у листопаді на Сватівському напрямку українські прикордонники безпілотниками завдали загарбникам серйозних втрат та «демілітаризували» російські підрозділи. Була знищена не лише ворожа техніка, але й боєприпаси.