Незаконно та нікчемно Київ про плани росії провести президентські вибори на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n190175-nezakonno-ta-nikchemno-kyyiv-pro-plany-rosiyi-provesty-prezydentski-vybory-na-okupovanyh.html

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В українському МЗС прокоментували плани росії провести президентські вибори на окупованих територіях України: АР Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права. Такий виборчий процес, які і решта пропагандистських заходів, буде незаконним та нікчемним, — йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити даний намір росії, а на причетних до організації та проведення виборів — накласти санкції.

Також у відомстві застерегли іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори.