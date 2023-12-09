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Ракурс
Закриті станції метро працюватимуть як укриття

Закриті станції метро Києва працюватимуть як укриття

9 гру 2023, 17:55
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Закриті станції метро у Києві дозволили використовувати як укриття.


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Йдеться про такі станції: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки».

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час засідання Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що ще в листопаді по першій колії перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська» з’явились значні течі та утворились тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи.

Нагадаємо, з 8 грудня на півроку закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у Києві. Рух зупиняють у зв’язку з проведенням термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська».

З 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

Порушена герметизація тунелю, зараз на рейкошпальній решітці значне підтоплення — буквально струмок води з піском, який є абразивом і під час значних об'ємів фільтрації ще більше пошкоджуватиме слабкі місця обробки тунелю. Рівень води зараз по підошву рейок та вище. Через це введено обмеження швидкості вагонів — 15 км/год.

Причини проблеми наразі невідомі.

Ділянка між станціями Либідська та Деміївська була проблемною ще під час будівництва, під час першої спроби проходки у радянські часи сталася аварія через складні обводнені ґрунти, що заморозило будівництво на довгі роки.

Через закриття метро в Києві змінять дорожній рух, а саме:

  • збільшать пропускну спроможність громадського транспорту;
  • відрегулюють хронометраж перемикання сигналів світлофорів;
  • перенесуть зупинки громадського транспорту на більш зручні локації;
  • змінять деякі дорожні знаки.

Джерело: Ракурс


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