Президент Європейської Ради Шарль Мішель зустрівся з прем’єр-міністром Віктором Орбаном у Будапешті 27 листопада 2023 року

https://racurs.ua/ua/n190233-pochatok-peregovoriv-pro-vstup-ukrayiny-do-ies-mojut-vidterminuvaty-do-vesny-euroaktiv.html

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Через спротив Угорщини обговорення вступу України до ЄС може бути перенесено на початок весни.

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Про це повідомили неназвані європейські дипломати у розмові з журналістами видання Euroaktiv.

За їхніми словами, шанси на те, що ЄС вдасться домовитися з Угорщиною про схвалення рішень, які стосуються України, у грудні під час саміту у Брюсселі — вкрай малі.

Наше відчуття таке: Орбан завжди знав, як далеко він готовий зайти і коли настане час злізти з дерева, — сказав співрозмовник Euraktiv.

За його словами, Будапешт може висунути свої кінцеві вимоги до Єврокомісії навесні, у березні. Проте, інші дипломати ЄС побоюються, що цього разу Орбан домовлятися не буде і й надалі блокуватиме допомогу Україні та її вступ до Євросоюзу.

Угорщина пом’якшила санкції проти росії та в грудні минулого року наклала вето на угоду про надання Україні 18 млрд євро у 2023 році. Зрештою Орбан дозволив надати цю допомогу після кількох днів торгівлі щодо допомоги ЄС Угорщині, заблокованої через занепокоєння демократичним відступом за Орбана.

Оскільки ЄС знову намагається заручитися підтримкою Орбана для України, цього тижня очікується, що виконавча Європейська комісія розблокує доступ Будапешта до 10 млрд євро.

Виступаючи проти початку переговорів про членство з Києвом, Орбан спочатку скаржився на ставлення України до угорської меншини в країні. Відтоді він сказав, що Україна занадто корумпована і не готова приєднатися до ЄС.

Замість прийняття рішення про нову допомогу Україні він зажадав від блоку провести «стратегічну дискусію» щодо підтримки Києва. Дипломати заявили, що відповідні заявки Грузії та Боснії та Герцеговини щодо просування їхніх надій на приєднання до ЄС — обидві підтримані Орбаном — проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.