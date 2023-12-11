Російські загарбники планують «націоналізувати» земельні ділянки українців

https://racurs.ua/ua/n190244-rashysty-planuut-nacionalizuvaty-zemelni-dilyanky-ukrayinciv-na-tot-cns.html

Ракурс

Російські загарбники планують провести інвентаризацію земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях України та «націоналізувати» ті, власники яких відмовилися переоформлювати право власності.

.

Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт рф. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що росіяни погрожують не лише відбирати землю українців, а й все що на цій ділянці побудовано.