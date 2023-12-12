МВФ схвалив перегляд програми розширеного кредитування для України. Фото:

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Ракурс

Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд кредитної програми для України.

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Вчора, 11 грудня, Рада директорів МВФ затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Це дозволить Україні отримати третій транш у розмірі близько 900 млн дол. Про це у Facebook повідомив постійний представник України у МВФ Владислав Рашкован, який також оприлюднив відео, на якому директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва підтверджує інформацію про перегляд програми. На ролику також є президент України Володимир Зеленський.

Рашкован наголосив, що тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram поінформував, що Фонд відзначив досягнення України в реалізації програми та реформ, попри повномасштабну війну. Наголосив, що Київ виконав всі поставлені «маяки», зокрема законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційні заходи тощо.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд дол. Програма складає частину пакета міжнародної підтримки загальною вартістю 115 млрд дол. Водночас Київ зобов’язався реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.