Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер

https://racurs.ua/ua/n190282-ievrosouz-ne-uzgodyv-12-y-paket-sankciy-proty-rf-v-avstriyi-pretenziyi-do-ukrayiny.html

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Посли Європейського Союзу досі не узгодили 12-й пакет санкцій проти росії.

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Про це 12 грудня повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що тепер Австрія скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в Росії, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

Слід зазначити, що сусідка Австрії Угорщина місяцями блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який фінансують допомогу для України, через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта. Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.

Раніше Йозвяк писав, що на саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною. Він зазначив, що посли ЄС в Брюсселі увесь день провели у зустрічах.

Посли ЄС зустрічалися сьогодні весь день (неділя) у Брюсселі. Жодного руху, оскільки Угорщина, як і раніше, блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо питання буде вирішено, то його винесуть на саміт ЄС, який відбудеться 14−15 грудня, — розповів Йозвяк.

Сьогодні стало відомо, що Австрія виступила проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, повідомив федеральний канцлер Карл Нехаммер. Він пояснив це тим, що Київ не повинен отримувати привілеїв, які не мають Боснія та Герцеговина.

Слова Нехаммера наведені у протоколі парламентської сесії Комітету у справах Євросоюзу Національної ради республіки. Канцлер заявив, що Австрія «не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах».