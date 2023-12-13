На Ставці буває дуже гаряче, але інформація про розбіжності між Зеленським і Залужним - безпідставна, заявив Данілов

https://racurs.ua/ua/n190325-na-stavci-buvaie-duje-garyache-ale-informaciya-pro-rozbijnosti-mij-zelenskym-i-zalujnym.html

Ракурс

На Ставці буває дуже гаряче, але інформація про розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним — безпідставна кампанія.

.

Секретар РНБО Олексій Данілов 13 грудня в ефірі телемарафону наголосив, що рф намагається всіма можливими способами, навіть «з використанням корисних ідіотів на території України», використати ситуацію.

121 засідання Ставки провів президент з початку російської агресії. На кожному засіданні відбуваються дискусії, доповіді й, звичайно, там буває дуже-дуже гаряче, тому що відповідальна тема війни. Мені прикро, що хтось із колег, які є членами Ставки, якось по-іншому трактує всю цю ситуацію. Але майте на увазі, якщо немає дискусії, то немає і позитивних якісних рішень, — сказав Данілов.

Нагадаємо, що 12 грудня Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров вручили нагороди військовим на східному фронті. Умєров заявив, що питання щодо звільнення головнокомандувача Валерія Залужного чи інших командувачів не стоїть.

Він додав, що це питання «розхитують і внутрішньо, і зовнішньо» і він завжди жартує на цю тему із Залужним.