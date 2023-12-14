Білий дім повідомив залишок коштів у бюджеті допомоги Україні

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У бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 млрд дол.

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Про це повідомила на брифінгу у Білому домі в середу 13 грудня речниця Карін Жан-Пʼєр.

За її словами, йдеться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Міністерство оборони купує нову зброю та обладнання в американських виробників для заміни обладнання, яке США надсилають Україні.

Сполучені Штати використали вже 96% коштів на поповнення запасів Пентагона, а решту 4% Міноборони готується використати цього місяця.

Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси і замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту, — заявила речниця.

Вона пояснила, що це одна з причин приїзду президента України Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі. Під час візиту США оголосили про новий транш допомоги Україні на 200 млн дол.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вдалося українському президентові якось вплинути на ситуацію, Жан-Пʼєр наголосила, що переговори щодо фінансування ще тривають, але розголошувати їхні деталі вона не може. Однак, на думку посадовиці, цей візит був важливим.

На цьому ж брифінгу представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Зеленський був переконливим під час спільної пресконференції із президентом Байденом щодо необхідності подальшої підтримки України. Однак про те, чи вдалося переконати Зеленському конгресменів, треба питати у них.

Кірбі розповів про непублічну кропітку роботу між адміністрацією президента та Конгресом щодо переговорів та пошуку компромісу щодо додаткового фінансування та міграційної політики.

У році залишилося не так багато днів. Не так вже й багато можливостей надати безпекову допомогу Україні. Отже, це терміново. Ми готові брати участь у добросовісних переговорах і йти на компроміси, оскільки потрібно, щоб обидві сторони рухалися вперед. Президент і вся команда дуже старанно працюємо над цим, — повідомив Кірбі.

Жан-Пʼєр також зауважила, що конгрес не мусить іти на канікули, доки не затвердить пакет про додаткове фінансування потреб України, Ізраїлю, Індо-тихоокеанського регіону та безпеки кордону. Відсутність таких рішень мала б негативні наслідки, переконана речниця Білого дому.