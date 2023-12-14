П’ятьох дітей повернула Україна з російської окупації. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190347-ukrayina-povernula-z-rosiyskoyi-okupaciyi-sche-p-yatoh-ditey.html

Ракурс

П’ятеро українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій.

.

Двоє з них мають родину, їх зуміли вивезти разом із батьками. Ще троє — це діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз неповнолітні перебувають у безпечному місці, їм надають необхідну допомогу. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 14 грудня повідомив у Telegram.

Очільник ОВА також подякував організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області.

Нагадаємо, 6 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про повернення з депортації та окупації вісьмох дітей — чотирьох хлопців і чотирьох дівчат. Цих дітей вдалося повернути додому за посередництва Катару.

А напередодні в Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, в межах якої намагаються «перевиховати» українських дітей. Ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, оскільки планує знищити цілу націю, що є геноцидом.