Швеція схвалила зимовий пакет допомоги для України. Фото:

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Німеччина затвердила передачу Україні нового пакету допомоги.

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У четвер, 14 грудня, шведський парламент затвердив передачу Україні в рамках допомоги зимовий пакет на загальну суму 124 млн євро. ЦІ гроші підуть на цивільну інфраструктуру. Про це представництво Швеції в Європейському Союзі повідомило у соціальній мережі X.

Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив для України зимовий пакет у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру, — йдеться у повідомленні.

Шведська влада заявила, що постійна фінансова підтримка України з боку ЄС має ключове значення й наголосила, що український народ бореться з російськими загарбниками не лише за своє виживання, а також за безпеку та свободу Європи.

Нагадаємо, 14 грудня коаліція Німеччині досягла згоди щодо бюджету на 2024 рік, що дозволить країні уникнути шатдауну — зупинки державного апарату в новому році. Угода передбачає покриття дефіциту в 17 млрд євро. У Берліні заявили, що продовжать надавати допомогу Україні, «як було заплановано раніше і стільки, скільки буде потрібно». З початку повномасштабної війни ФРН прямо надала Україні 1 млрд 737 млн євро.