У Києві звільнили охоронця, який не пустив дітей у сховище, бо ті були з собакою

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Охоронця, який не пустив дітей у сховище, бо ті були з собакою — звільнено. Наразі продовжується розслідування.

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Про це повідомив 16 грудня депутат Київради Леонід Ємець.

У столиці під час тривоги 14 грудня не пустили дітей в шкільне укриття, через те, що вони були із собакою.

Дирекція школи виправдала такі дії охоронця тим, що інші школярі могли мати алергію на тварин. Поки 11-річна Саша та 12-річний Богдан бігли до іншого укриття, над їхніми головами збили ракету.

Зазначимо, що батько хлопчиків, яких не пустили в укриття, військовий — минулого року він загинув у Запорізькій області у складі «Азова».

Матір дітей була змушена раніше піти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації.

Поза освітнім процесом до укриття з собакою пропускали без зайвих питань, а у даній ситуації охоронець керувався наказом МВС та не хотів наражати на небезпеку здоров’я інших учнів, — сказав Олександр Полторацький, директор школи.

В укритті було близько сотні дітей, у когось могла виникнути алергія, а медичного працівника у вечірній час на робочому місці вже не було, — аргументував дії шкільного охоронця Полторацький.

Підтримують його позицію і деякі батьки учнів, які навчаються у школі.

Начальник управління освіти Святошинського району Олексій Сукенніков також прокоментував ситуацію і заявив, що охоронець запропонував дітям «залишити собаку у безпечному місці всередині навчального закладу, але вони не погодилися і пішли шукати найближче укриття, де їх би пустили».

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення в укриттях ніхто не звертав увагу на подібні заборони щодо тварин, але «зараз ситуація трішки змінилася» і ключову роль у рішенні охоронця зіграв саме відповідний наказ МВС.

Слідчі Нацполу зареєстрували за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці, повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

На ситуацію відреагували у Київській міській військовій адміністрації. Начальник КМВА Сергій Попко назвав її «неприпустимою».

Тому вже зареєстровано кримінальне провадження і Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом «завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження, — сказав Попко.

Він закликав відповідальних за укриття «провести роз’яснювальну роботу з персоналом» щодо безперешкодного допуску киян під час повітряної тривоги.

Зауважимо, що згідно з наказом МВС про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, приводити тварин в укриття заборонено. Через це більшість власників пухнастиків змушена перечікувати тривоги в безпечному місці у квартирі.