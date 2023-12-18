рф значно посилила військове угруповання у білорусі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190452-rosiya-znachno-posylyla-viyskove-ugrupovannya-u-bilorusi-isw.html

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росія посилила військове угруповання на території союзницької білорусі.

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Білоруські Збройні сили за підтримки російського військового командування розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях країни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на інформацію, оприлюднену українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем 17 грудня.

Зазначається, що біля Ужово і на південь від Пінська Брестської області розміщено десантно-штурмовий батальйон 38-ї десантно-штурмової бригади. А Іванова Брестської області та Приболовичей Гомельської області перебувають два загони 5-ї бригади спецназу.

Парашутно-десантний батальйон 103-ї окремої повітряно-десантної бригади розташували поблизу Лельчицького району, Брагіма та Зябрівки Гомельської області. А на південь від Гомеля зараз дислокується тактична група 51-ї артилерійської бригади. Реактивну артилерійської батареї 336-ї реактивної артилерійської бригади перекинули в район Зябрівки Гомельської області.

За словами Машовеця, це угруповання налічує 1 тис. 840 військовослужбовців, до 68−70 бронетранспортерів, 24 артилерійські системи та три системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у білорусі куратори з ФСБ росії, прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві постачання оплаченої техніки для російської армії. Москва незадоволена такою пріоритетністю й вимагає почати тиск на керівників білоруських підприємств й почати перевірку аби притягнути до відповідальності причетних.